Iv | Renzi | ' da domani a 21 6 ' primavera idee' | primo cantiere lo farò con Cingolani' **

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La mia proposta di oggi è quella di fare dagiorno difino al 21 giugno, ladelle. Tutte le amiche e amici, con Ettore Rosato, hanno fatto un lavoro straordinario perchè riuscire via zoom a costruire un partito è un impresa che sfiora l'impossibile". Lo dice Matteoall'assemblea Iv. "Oggi va fatto un passo in più. C'è chi vuole più democrazia e chi dice guai a fare congressi vecchio stile. E poi su quali punti caratterizziamo la nostra identità? Allora, che fare? Ladellesignifica aprirsi, ascoltare, utilizzare questo tempo senza elezioni per entrare in sintonia con la realtà del Paese. Come? Con una serie di cantieri. Già alcuni sono partito. Io ne ...

... sul nome di un azzurronon avrebbe nessun problema ma se dovesse essere un esponente del Carroccio la musica sarebbe diversa. Anche perchéoggi nel suo intervento rivendicherà la scelta di ......un periodo in cui si tratteggiavacome Pinochet e Conte come Allende, mi pare che sia tornato, innanzitutto, un po' di buonsenso. E soprattutto affermare che l'alleanza va da Leu, Azione ee ...Un po’a sinistra e un po’ non si sa: Renzi col 2% e il piede in due staffe. Ergo: anche se non lo dirà esplicitamente, laddove il candidato frutto dell’alleanza dem/pentastellati fosse un esponente ...Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Oggi Italia viva non è più decisiva per la tenuta del governo ma per Iv l'obiettivo non è ritagliarsi una nicchia di potere. Questa idea del partito come fine non ci appar ...