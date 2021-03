Iv: Renzi, 'chi non se la sente, giusto se ne vada' (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Chi non se la sente, è giusto che possa andare" via da Italia Viva, "lo saluteremo con un abbraccio". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Chi non se la, èche possa andare" via da Italia Viva, "lo saluteremo con un abbraccio". Lo dice Matteoall'assemblea di Iv.

Advertising

ZZiliani : Chi non acquista oggi il #FattoQuotidiano e non legge il pezzo di ?@tomasomontanari? su #Agnelli, #Renzi e il… - ValeryMell1 : RT @Paroledipaola: Ho ascoltato il passaggio di #Renzi su come si costruisce l'odio traformando l'avversario politico in nemico ha chiamato… - TerzoSandro : @matteosalvinimi C’è chi parla solo di ius soli per nascondere il tradimento di governare con la sinistra, i disast… - anto5stars : RT @carutig: Sul MES. A Gennaio Renzi ci spiegava come non prenderlo significasse scegliere chi far vivere e chi morire nei nostri pronto s… - ragusaibla : RT @ManuelaBellipan: Inseguire chi abbracciava gli alberi per combattere la xylella per fare il piano di transizione ecologica! Un film de… -