Iv | Gozi | ' dialogo con Azione e +Europa per spazio comune tra forze liberali'

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo pensare a costruire unoliberale e riformatore, profondamente europeista ed ecologista attraverso ile le iniziative comuni tra partiti come Italia Viva,. Ci sono tante questioni sulle quali non credo che gli elettori di questi partiti la pensino molto diversamente. Mi riferisco ai temi della giustizia, così come la difesa dello stato di diritto e dei diritti fondamentali, la lotta alla burocrazia, il sostegno a un ecologismo non ideologico ma legato all'industria e al territorio". Lo ha detto Sandroin un'intervista al quotidiano Il Dubbio. "Ad oggi - ha proseguito l'eurodeputato di Renew Europe - leche vogliono interpretare un nuovopolitico centrale sono alternative sia ai ...

Il Messaggero

"Questo - continua- richiede untra le forze esistenti: + Europa, Italia Viva e Azione. E poi le tante realtà culturali, i tanti elettori che magari oggi sono orientati all'astensione e ...... in Trentino con +E; saremo insieme ad Azione a sostegno di Beppe Sala a Milano, e il... cosa che sarebbe già accaduta se fosse passata nel 2018 la proposta di Letta e, di riservare i ...Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo pensare a costruire uno spazio liberale e riformatore, profondamente europeista ed ecologista attraverso il dialogo e le iniziative comuni tra partiti come Italia ...Ora che il centrodestra e il centrosinistra in Italia "non ci sono più", in Italia va costruito "il centro", anche per portare definitivamente il Paese fuori dal "bi-populismo" Lega-Movimento Cinque S ...