Inter: con 2989 minuti giocati, Barella è il più impiegato da Conte (Di sabato 20 marzo 2021) L'importanza di Barella nell'Inter per Antonio Conte è vitale. Con un totale di 2989 minuti accumulati con la maglia nerazzurra, il centrocampista è il giocatore di movimento più utilizzato nella squadra Barella: elemento cardine per l'Inter? Con 2989 minuti disputati dall'inizio della stagione suddivisi in 37 presenze di cui 33 da titolare Nicolò Barella è il giocatore di movimento più utilizzato da Conte nella sua Inter. Il centrocampista che migliora sempre di più per Conte, ma anche per l'Inter, è un elemento cardine per il presente e per il futuro. Per questo, a fine stagione il suo contratto verrà rinnovato con un meritato adeguamento ...

