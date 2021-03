Inter | ad aprile doppio turno infrasettimanale | niente vantaggio sulle concorrenti

(Di sabato 20 marzo 2021)mese caldo per l’Sarà un mese disuper impegnato per l’che si troverà a giocare, oltre alle partite già in programma, anche il recupero della partita contro il Sassuolo. I nerazzurri si troveranno quasi di fronte ad un tour de force che la costringerà a giocare una partita in più rispetto alle avversarie (tranne la Juventus) nella corsa al primo posto. “Si è sempre detto del valore aggiunto che Conte può garantire con gli allenamenti su una settimana piena. Con il rinvio del match col Sassuolo, il tecnico avrà dunque da affrontare un mese con due turni infrasettimanali (uno già fissato al 21). Sarà logico dunque far ricorso a una dose diver superiore a quella immaginata fino a pochi giorni fa. È una variante sul tema scudetto. La variante ...

... e con un umore diverso in vista della gara contro l', tra due settimane (contro la quale ... A disposizione: Crespi, Festa, D', Dragus, Eduardo Henrique, Magallan, Marrone, Rojas, Zanellato. ...... di modo che Guerrini, alla prima a San Siro (un'altra clamorosa vittoria contro l', con due ... mentre l'ultima partita in blucerchiato, la gioca il 21dell'84, contro il Pisa (1 - 0, goal ...Per la Juventus queste settimane saranno cruciali per capire se si riuscirà a lottare ancora per lo scudetto con l'Inter di Antonio Conte.L’ Inter dovrà dunque far visita ad un Bologna che arriverà all’appuntamento in programma tra due settimane con una striscia positiva di due vittorie consecutive in campionato. Risulta ancora troppo p ...