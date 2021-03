‘I borghi beneventani’, è tempo di messa in onda: da oggi in tv i primi 4 comuni (Di sabato 20 marzo 2021) tempo di lettura: < 1 minutoLa prof.ssa Tiziana Iuzzolino, referente dell’evento per Bucciano comunica che l’evento svolto il 16 settembre 2020 sarà trasmesso nell’ambito della rassegna I borghi Beneventani ideato dalla prof.ssa Marina Simeone sui canali 81 e 279 del digitale terrestre. La programmazione partirà da sabato 20 marzo 2021 alle ore 21.15 con i primi 4 borghi, (Sant’Agata dei Goti, Airola, Morcone, Casalduni) nei giorni a seguire saranno trasmessi i borghi di Bucciano, con la sua sacralità ed il borgo di Arpaise. I borghi saranno prodotti e trasmessi anche sul canale YouTube della rivista Revolvere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021)di lettura: < 1 minutoLa prof.ssa Tiziana Iuzzolino, referente dell’evento per Buccianoca che l’evento svolto il 16 settembre 2020 sarà trasmesso nell’ambito della rassegna IBeneventani ideato dalla prof.ssa Marina Simeone sui canali 81 e 279 del digitale terrestre. La programmazione partirà da sabato 20 marzo 2021 alle ore 21.15 con i, (Sant’Agata dei Goti, Airola, Morcone, Casalduni) nei giorni a seguire saranno trasmessi idi Bucciano, con la sua sacralità ed il borgo di Arpaise. Isaranno prodotti e trasmessi anche sul canale YouTube della rivista Revolvere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

