Giappone, terremoto di magnitudo 7.0: accertamenti sulle centrali nucleari (Di sabato 20 marzo 2021) Al largo della prefettura di Miyagi, in Giappone, è stato registrato un forte terremoto: la magnitudo è di 7.0. Non risultano morti o gravi danni agli edifici, ma le autorità hanno disposto verifiche in tutta la regione e nelle centrali nucleari della zona. (screenshot via Google Maps)Nella costa nord-est del Giappone è stata registrata una forte scossa di terremoto. L’evento sismico si è verificato alle ore 10:09 italiane, 18:09 locali, e ha avuto una magnitudo pari a 7.0 gradi della scala Richter. L’epicentro della scossa è stato individuato a circa 10 km dalla costa orientale di Honshu, al largo della prefettura di Miyagi, e a una profondità di 60 km. Si tratta della stessa area che l’11 marzo 2011 fu colpita dal terremoto di circa ... Leggi su ck12 (Di sabato 20 marzo 2021) Al largo della prefettura di Miyagi, in, è stato registrato un forte: laè di 7.0. Non risultano morti o gravi danni agli edifici, ma le autorità hanno disposto verifiche in tutta la regione e nelledella zona. (screenshot via Google Maps)Nella costa nord-est delè stata registrata una forte scossa di. L’evento sismico si è verificato alle ore 10:09 italiane, 18:09 locali, e ha avuto unapari a 7.0 gradi della scala Richter. L’epicentro della scossa è stato individuato a circa 10 km dalla costa orientale di Honshu, al largo della prefettura di Miyagi, e a una profondità di 60 km. Si tratta della stessa area che l’11 marzo 2011 fu colpita daldi circa ...

Advertising

RaiNews : Forte #Terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in #giappone - fattoquotidiano : Giappone, terremoto di magnitudo 7.2 a nord est di Tokyo: è la stessa area colpita dal disastro nucleare di Fukushi… - SkyTG24 : Giappone, scossa magnitudo 7 a nord-est di Tokyo, allerta tsunami - noemeneses3 : RT @saichetedico: Forte scossa di terremoto in Giappone #Japan - Yogaolic : RT @fanpage: #Terremoto in Giappone, è allerta Tsunami. -