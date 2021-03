Galles | che beffa! La Francia rimonta nel recupero | il titolo resta in bilico

(Di domenica 21 marzo 2021) Niente festa per il. Almeno per ora. In un finale al cardiopalma, con cartellini rossi e gialli sventolati da ogni parte, latrova nella meta di Brice Dulin che vale il 32 - ...

In un finale al cardiopalma, con cartellini rossi e gialli sventolati da ogni parte, la Francia trova nel recupero la meta di Brice Dulinvale il 32 - 30 e il punto di bonus sulfino ......Primo tempo spettacolare nella sfida del 6 Nazioni di Rugby tra Francia e. 17 - 17 il risultato della prima frazione con la prima meta di Taofifenua e la trasformazione di Jalibertporta ...ROMA, 20 MAR - Francia-Galles 32-30 in una partita della quinta e conclusiva giornata del 6 Nazioni 2021, giocata allo allo Stade de France. I Blues hanno ancora la possibilità di vincere il torneo. L ...Diretta Francia Galles streaming video DMax: orario e risultato live della partita valida per la 5^ giornata del Sei Nazioni 2021, decisiva per il titolo.