Formazioni ufficiali Spezia Cagliari | le scelte degli allenatori

(Di sabato 20 marzo 2021) Ledimatch valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Zoet; Marchizza, Erlic, Ismajli, Ferrer; Pobega, Ricci, Maggiore: Gyasi, Piccoli, Farias. A disposizione: Rafael, Acampora, Agoume, Nzola, Terzi, Bastoni, Chabot, Verde, Dell’Orco, Vignali, Sena, Agudelo. Allenatore: Italiano(3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Simeone, Deiola, Calabresi, Asamoah, ...

