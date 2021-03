Fibromialgia, una malattia che causa dolore cronico e stanchezza, ecco i sintomi (Di sabato 20 marzo 2021) Cristina Martelli Considerata a lungo un fenomeno ipocondriaco che colpisce in massima parte il sesso femminile tra i 25 e i 55 anni (con un rapporto di 9 a 1 rispetto ai maschi), la Fibromialgia – o sindrome dolorosa dei muscoli e dei tessuti fibrosi – è definita attualmente come una “sindrome reumatica atipica ” o una Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere. Leggi su improntaunika (Di sabato 20 marzo 2021) Cristina Martelli Considerata a lungo un fenomeno ipocondriaco che colpisce in massima parte il sesso femminile tra i 25 e i 55 anni (con un rapporto di 9 a 1 rispetto ai maschi), la– o sindrome dolorosa dei muscoli e dei tessuti fibrosi – è definita attualmente come una “sindrome reumatica atipica ” o una Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

Alberto28075665 : RT @pazientican: CANNABIS TERAPEUTICA: istruzioni per l’uso. Con il dottor Lorenzo Calvi, uno dei massimi esperti in questo ambito, parlere… - DaniaFalzolgher : RT @pazientican: CANNABIS TERAPEUTICA: istruzioni per l’uso. Con il dottor Lorenzo Calvi, uno dei massimi esperti in questo ambito, parlere… - Daniela_8277 : RT @pazientican: CANNABIS TERAPEUTICA: istruzioni per l’uso. Con il dottor Lorenzo Calvi, uno dei massimi esperti in questo ambito, parlere… - bulide3 : RT @pazientican: CANNABIS TERAPEUTICA: istruzioni per l’uso. Con il dottor Lorenzo Calvi, uno dei massimi esperti in questo ambito, parlere… - CancCtrl : RT @pazientican: CANNABIS TERAPEUTICA: istruzioni per l’uso. Con il dottor Lorenzo Calvi, uno dei massimi esperti in questo ambito, parlere… -