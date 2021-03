Covid e zone rosse, ex agente di commercio tenta due rapine in 5 giorni: “Sono disperato” (Di sabato 20 marzo 2021) disperato per una condizione economica sempre più complessa, Paolo Menoncello, ex agente di commercio di 60 anni, ha tentato per due rapine in pochi giorni. La crisi economica che, insieme a quella sanitaria, ha investito l’Italia da ormai più di un anno, non accenna a dare tregua. E così, di fronte ad un crescente numero L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 20 marzo 2021)per una condizione economica sempre più complessa, Paolo Menoncello, exdidi 60 anni, hato per duein pochi. La crisi economica che, insieme a quella sanitaria, ha investito l’Italia da ormai più di un anno, non accenna a dare tregua. E così, di fronte ad un crescente numero L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

RobertoBurioni : @DiegoFusaro Caro Fusaro, lei mi spieghi perché nel 2020 sono morte in Italia 80mila persone in più rispetto alla m… - Agenzia_Ansa : Nell'ultimo fine settimana prima dell'entrata in vigore delle restrizioni gli italiani approfittano del pranzo al r… - Agenzia_Ansa : E' un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici ch… - Lgiova66 : RT @pirex70: #miVACCINOtiVACCINI_ciSALVIAMO Sono molto preoccupata per come saranno distribuiti i #COVID19Vaccine nelle zone più povere del… - mrosamalisan : RT @pirex70: #miVACCINOtiVACCINI_ciSALVIAMO Sono molto preoccupata per come saranno distribuiti i #COVID19Vaccine nelle zone più povere del… -