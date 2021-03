COVID, due decessi al Moscati di Avellino (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questo pomeriggio, nelle aree COVID dell’Azienda Moscati, due pazienti: un 78enne di Avellino, ricoverato dall’11 marzo e il 13 entrato nella terapia intensiva del COVID Hospital, e un 75enne di Avella (Av), ricoverato dal 2 marzo e deceduto nella terapia semintensiva della Medicina D’Urgenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono deceduti questo pomeriggio, nelle areedell’Azienda, due pazienti: un 78enne di, ricoverato dall’11 marzo e il 13 entrato nella terapia intensiva delHospital, e un 75enne di Avella (Av), ricoverato dal 2 marzo e deceduto nella terapia semintensiva della Medicina D’Urgenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

