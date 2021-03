Coronavirus e Sport, Comitato 4.0: "Delusi da DL sostegni. Nessun intervento" (Di sabato 20 marzo 2021) «Le nostre proposte sfilate dal decreto, così non possiamo continuare. Siamo Delusi e amareggiati, Nessun intervento per il nostro comparto». Il dl sostegni non piace al Comitato 4.0 che all’indomani... Leggi su feedpress.me (Di sabato 20 marzo 2021) «Le nostre proposte sfilate dal decreto, così non possiamo continuare. Siamoe amareggiati,per il nostro comparto». Il dlnon piace al4.0 che all’indomani...

Advertising

PerugiaToday : Perugia-Sudtirol, Caserta dà la scossa: 'La rivale peggiore, ma siamo il Grifo' - pascarabeo : Coronavirus e sport, parla Mister Di Rienzo :: pensierisciolti - galatacla : Alle Olimpiadi posticipate del Giappone non potranno esserci turisti stranieri. L’emergenza #coronavirus costringe… - Gazzettadmilano : Coronavirus, sta male l’ex Brescia Branco. - sportli26181512 : Under 21, Pinamonti non può rispondere alla convocazione: salta fase a gironi dell'Europeo: In seguito ai provvedim… -