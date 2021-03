BILL GATES SU REDDIT: “FOLLI COSPIRAZIONI SU DI ME, L’INTERA FACCENDA DEL 5G E DEI MICROCHIP É FOLLE. PERCHÉ DOVREI FARLO?”. VIDEO (Di sabato 20 marzo 2021) Il fondatore di Microsoft BILL GATES ha cercato di spazzare via le teorie secondo lui “FOLLI” su se stesso, sul 5G e sui vaccini contro il coronavirus durante una sessione “Ask Me Anything” su REDDIT, dove ha promosso il suo nuovo libro e ha cantato le lodi della carne sintetica. GATES ha risposto alle domande dei REDDITors durante la proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 20 marzo 2021) Il fondatore di Microsoftha cercato di spazzare via le teorie secondo lui “” su se stesso, sul 5G e sui vaccini contro il coronavirus durante una sessione “Ask Me Anything” su, dove ha promosso il suo nuovo libro e ha cantato le lodi della carne sintetica.ha risposto alle domande deiors durante la proviene da Database Italia.

Affermazione: Bill Gates ha sostenuto l'idea di una decimazione della popolazione mondiale attraverso la vaccinazione forzata Fatti: Post condivisi su Facebook affermano che il miliardario ...

Perché Bill Gates si è schierato apertamente contro i bitcoin Il miliardario statunitense mette in guardia contro le criptovalute: "Sono un pericolo". Già, ma in che senso? Piacciono, e anche molto, a Elon Musk, ma non a Bill Gates. Il mondo finanziario sta strizzando l'occhio ai bitcoin e alle criptovalute , apprezzandone l'aumento di valore esponenziale fatto registrare nel corso degli ultimi anni. Visa sta pensando ...

Perché Bill Gates si è schierato apertamente contro i bitcoin GQ Italia Dalla guerra alla pandemia, con qualche variante Ma, oltre a queste conclusioni dell’Oms, gli argomenti che si sono accumulati a questo proposito sono molti e può essere utile confrontarne i principali, a partire dalle dichiarazioni di Bill Gates.

Non è vero: da Meghan pagata per la sua intervista alla prima foto di un tramonto su Marte Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più ...

