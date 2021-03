WhatsApp down, l’app non funziona. Panico tra gli utenti: cosa sta succedendo (Di venerdì 19 marzo 2021) WhatsApp in tilt e l’hashtag #WhatsAppdown scala rapidamente le tendenze di Twitter. Il ‘disastro’ per gli utenti è completato dal guasto che a quanto pare blocca anche Instagram. E anche l’hashtag #instagramdown decolla su Twitter, tra i cinguettii ‘disperati’ di migliaia di utenti. Il problema riguarda diversi paesi, a giudicare dal messaggio pubblicato dal @wabetainfo: il profilo, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda aggiornamenti e novità della app di messaggistica, annuncia: “Sì, WhatsApp sta avendo probemi!”. Instagram e WhatsApp sembrano avere problemi di connessione al server. Provate a caricare nuovi post sul primo, e sarete probabilmente accolti dalla scritta: “impossibile aggiornare il feed“. Su WhatsApp ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021)in tilt e l’hashtag #scala rapidamente le tendenze di Twitter. Il ‘disastro’ per gliè completato dal guasto che a quanto pare blocca anche Instagram. E anche l’hashtag #instagramdecolla su Twitter, tra i cinguettii ‘disperati’ di migliaia di. Il problema riguarda diversi paesi, a giudicare dal messaggio pubblicato dal @wabetainfo: il profilo, punto di riferimento internazionale per quanto riguarda aggiornamenti e novità della app di messaggistica, annuncia: “Sì,sta avendo probemi!”. Instagram esembrano avere problemi di connessione al server. Provate a caricare nuovi post sul primo, e sarete probabilmente accolti dalla scritta: “impossibile aggiornare il feed“. Su...

Advertising

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - ansa_tecnologia : WhatsApp down, segnalazioni anche per Facebook e Instagram. Non ci sono al momento dettagli sulle cause e sulla est… - TeoloMassimo : RT @fanpage: L'impero di Mark Zuckerberg non funziona, disagi per tutte le app #whatsappdown #facebookdown #instagramdown -