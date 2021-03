Verona, Juric: 'Gasperini un maestro e l'Atalanta è un top team' (Di venerdì 19 marzo 2021) Verona - " Ripetere la vittoria dell'andata a Bergamo? Sappiamo che l' Atalanta è una squadra di altissimo livello, e all'andata secondo me sia noi che loro abbiamo giocato un po' al di sotto delle ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 marzo 2021)- " Ripetere la vittoria dell'andata a Bergamo? Sappiamo che l'è una squadra di altissimo livello, e all'andata secondo me sia noi che loro abbiamo giocato un po' al di sotto delle ...

Advertising

pisto_gol : Nelle trasmissioni di quelli che contano si fanno i nomi di De Zerbi (Sassuolo) e di Juric (HVerona) per grandi clu… - infoitsport : Verona, Juric: “Atalanta ha tutto, proveremo a metterli in difficoltà. Gasp il migliore” - sportli26181512 : Verona, Juric: 'Gasperini un maestro e l'Atalanta è un top team': Il tecnico (squalificato) in vista della gara con… - CinqueNews : Juric: «L’Atalanta è top team, Gasperini il migliore in Serie A» - VrBlueandyellow : Conf.#Juric:oltre ai soliti complimenti a Gasp, ha detto che stiamo migliorando nel gioco e che non difendiamo tant… -