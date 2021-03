Advertising

TV7Benevento : Ue: Le Maire, 'progetto comune di interesse su salute, vogliamo essere più indipendenti'... - TV7Benevento : Italia-Francia: Le Maire, 'cooperazione su idrogeno, progetto Ue va adottato entro fine 2021'... -

Ultime Notizie dalla rete : Maire progetto

Roma, 19 mar 13:21 - La Francia vuole che ildi interesse comune europeo sull'idrogeno venga adottato prima della fine del 2021. Lo ha detto il ministro...Vogliamo che emerga uncomune, in particolare su biotecnologie e bioterapie'. Anche qui, ha detto Le'vogliamo essere più indipendenti come Europa'. Infine, 'voglio esprimere tutta la ..."Con il ministro Le Maire abbiamo discusso dei grandi progetti di importanza europea; tra questi quelli legati all'idrogeno e i temi dell'aerospazio". "Siamo in clamoroso ritardo rispetto a quelli che ...Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Non prevediamo di partecipazioni pubbliche dello Stato francese in Stellantis che è un'azienda privata".Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ...