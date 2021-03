Tommaso Zorzi vs Roger Garth | presenza scomoda a L’Isola dei Famosi?

(Di venerdì 19 marzo 2021) Cosa succede adeiè lì in qualità di opinionista al fianco di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi., invece, è presente in studio in qualità di sostenitore. Tuttavia, i suoi interventi sono sempre più frequenti, a volte si introduce in un discorso anche quando a parlare è la conduttrice. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Il Messaggero

E' un momento d'oro per l'influencer milanese che dopo il trionfo al Grande Fratello Vip 5 è approdato all'Isola dei Famosi in veste di opinionista e presto debutterà anche in una nuova avventura sul piccolo schermo, per ora ancora ... Visibilmente commossa Iva Zanicchi (opinionista assieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi), che è stata ricoverata per Covid a novembre scorso, mentre il fratello Antonio non ce l'ha fatta. Ospitando Tommaso Zorzi al suo programma su Radio 105, Maurizio Costanzo ha ricevuto per l'ospite un numero di messaggi di affetto mai visto prima ...