Titolari di partite Iva in piazza a Salerno. Cori contro De Luca, poi tentano di boicottarne il video su Fb (Di venerdì 19 marzo 2021) Manifestazione di protesta questa mattina a Salerno. Ad animare la protesta sono stati in particolare Titolari di partite Iva, che lamentano la mancanza di aiuti e ristori per far fronte ai danni economici legati all’emergenza coronavirus. La prima parte della manifestazione si è svolta nei pressi del Genio Civile di Salerno, con Cori contro il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sindaco della città per 4 mandati tra il 1993 e il 2015. L’obiettivo espresso dai manifestanti era quello di boicottare la registrazione del video che il governatore campano registra ogni venerdì proprio nel Genio Civile di Salerno e che viene poi trasmesso sui suoi canali social nel primo pomeriggio, con aggiornamenti sulla situazione ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 19 marzo 2021) Manifestazione di protesta questa mattina a. Ad animare la protesta sono stati in particolarediIva, che lamentano la mancanza di aiuti e ristori per far fronte ai danni economici legati all’emergenza coronavirus. La prima parte della manifestazione si è svolta nei pressi del Genio Civile di, conil presidente della Regione Campania Vincenzo De, sindaco della città per 4 mandati tra il 1993 e il 2015. L’obiettivo espresso dai manifestanti era quello di boicottare la registrazione delche il governatore campano registra ogni venerdì proprio nel Genio Civile die che viene poi trasmesso sui suoi canali social nel primo pomeriggio, con aggiornamenti sulla situazione ...

Advertising

NandoPiscopo1 : @GiovaB95 @Zorochan_1 @russ_mario1 @jnterista_12 Ma concordiamo che insieme a romagnoli é stato tra i meno positivi… - DomenicoViglio2 : @MaxBambi7 Più di così non potevamo chiedere Alla fine i dettagli (errori dei singoli) e i campioni fanno la diffe… - ilwijnaldumiano : RT @duemiladieci1: @pavanmassimo A causa del recupero col Sassuolo, l'Inter giocherà 3 partite in 7 giorni. Sabato invece avrebbe giocato p… - Podman712 : @falliremooggi Gli acquisti di gennaio sono stati fatti per avere altri cambi, altri sostituti, non dei potenziali… - ZulloManuel : @NapoliVertical @M_Fortini23 @kl_gifs @sechesi @_enz29 No, l’alternativa è fare le cose fatte per bene. Perché se… -

Ultime Notizie dalla rete : Titolari partite La Sir Sicoma Monini Perugia surclassata da Trento è sembrato di vedere un allenamento, riserve contro titolari, una "partitella" di quelle che si ... che cala drammaticamente nel gioco in alcuni momenti delle partite, il problema sia legato a qualcosa ...

Salerno, la protesta del popolo delle Partite IVA Il popolo delle partite IVA è sceso in piazza a Salerno mettendo in scena una vibrata protesta. Almeno un centinaio di persona hanno deciso di manifestare tutta la loro disperazione. Sono titolari di locali di ...

Nuovo Bonus Partita Iva: 4.800 euro in arrivo. A chi spetta? Trend-online.com Forti realizzi su Tim tra scadenze tecniche e tempi su rete unica incerti Le quotazioni risentono delle indicazioni fornite da Enel sui tempi della cessione del 40-50% di Open Fiber a Macquarie, operazione propedeutica alla creazione della rete unica attraverso la fusione c ...

Mediaset - Osimhen titolare con la Roma: tutte le scelte di Gattuso Ultime di formazione in casa Napoli in vista della sfida contro la Roma. Il portale Sportmediaset scrive: "Manolas e Lozano tornano convocabili. Il greco è in ballottaggio con Maksimovic, il messicano ...

è sembrato di vedere un allenamento, riserve contro, una "partitella" di quelle che si ... che cala drammaticamente nel gioco in alcuni momenti delle, il problema sia legato a qualcosa ...Il popolo delleIVA è sceso in piazza a Salerno mettendo in scena una vibrata protesta. Almeno un centinaio di persona hanno deciso di manifestare tutta la loro disperazione. Sonodi locali di ...Le quotazioni risentono delle indicazioni fornite da Enel sui tempi della cessione del 40-50% di Open Fiber a Macquarie, operazione propedeutica alla creazione della rete unica attraverso la fusione c ...Ultime di formazione in casa Napoli in vista della sfida contro la Roma. Il portale Sportmediaset scrive: "Manolas e Lozano tornano convocabili. Il greco è in ballottaggio con Maksimovic, il messicano ...