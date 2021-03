SMA | il Chmp dell’Ema approva risdiplam

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 19 marzo 2021) Atrofia muscolare spinale, parere europeo positivo per il. E’ il primo trattamento disponibile a domicilio che agisce per via orale Ilha dato parere positivo all’zione dicreando la premessa per la disponibilità in Europa del primo trattamento disponibile a domicilio, in quanto somministrato per via orale, per tutti i tipi di atrofia muscolare spinale… L'articolo Corriere Nazionale.