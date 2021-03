Serena Rossi | chi è | età | carriera | Instagram | chi è il compagno | figlio | fiction | Canzone Segreta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta daBortone. Tra gli ospiti di oggi, venerdì 19 marzo, anche: chi è, età,, altezzaè nata a Napoli il 31 agosto del 1985 sotto il segno del Capricorno, da una famiglia di musicisti molisani.è un’attrice diventata famosa al grande pubblico per la sua partecipazione alla fortunataUn posto al sole: ha interpretato il ruolo di Carmen Catalano. Ha iniziato a recitare nellaa soli 18 anni e da lì è apparsa in diverse produzioni televisive. Nel 2019 ha interpretato Mia ...