Santa Maria a Vico, il covid non fa sconti: vittime salgono a 17 (VIDEO) (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Santa Maria a Vico (Ce) – Il covid continua a mietere vittime. Con quella registrata oggi salgono a 17 i cittadini scomparsi a causa della pandemia. Ad annunciarlo il sindaco di Santa Maria a Vico, Andrea Pirozzi, nel suo VIDEOmessaggio di questa sera. Continuano a salire anche i dati relativi ai casi di contagio. Ad oggi, secondo quanto riportato dalla piattaforma Sani.Arp della Regione Campania, le persone positive risultano essere 192, i guariti 862 ed in quarantena restano 23 cittadini. E per fronteggiare la recrudescenza della nuova ondata, l’Amministrazione Comunale ha predisposto, con l’ordinanza numero 74 del 18 Marzo 2021, ulteriori misure di contenimento che interesseranno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Ilcontinua a mietere. Con quella registrata oggia 17 i cittadini scomparsi a causa della pandemia. Ad annunciarlo il sindaco di, Andrea Pirozzi, nel suomessaggio di questa sera. Continuano a salire anche i dati relativi ai casi di contagio. Ad oggi, secondo quanto riportato dalla piattaforma Sani.Arp della Regione Campania, le persone positive risultano essere 192, i guariti 862 ed in quarantena restano 23 cittadini. E per fronteggiare la recrudescenza della nuova ondata, l’Amministrazione Comunale ha predisposto, con l’ordinanza numero 74 del 18 Marzo 2021, ulteriori misure di contenimento che interesseranno ...

