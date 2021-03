Sandra Milo scherzo assurdo sul vaccino (Di venerdì 19 marzo 2021) Che cosa ha combinato di così grave Sandra Milo per essere massacrata sui social? L’attrice, 88 anni, ha fatto uno scherzo di pessimo gusto in diretta radiofonica con Geppy Cucciari a Un giorno da pecora. La Milo ha inscenato un malore come conseguenza del vaccino che aveva appena fatto. Il web è insorto. Sandra Milo, come si dice in questi casi, ha perso un’occasione per stare zitta. Non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 marzo 2021) Che cosa ha combinato di così graveper essere massacrata sui social? L’attrice, 88 anni, ha fatto unodi pessimo gusto in diretta radiofonica con Geppy Cucciari a Un giorno da pecora. Laha inscenato un malore come conseguenza delche aveva appena fatto. Il web è insorto., come si dice in questi casi, ha perso un’occasione per stare zitta. Non Articolo completo: dal blog SoloDonna

Pantalaimon83 : Sandra Milo che finge di sentirsi male dopo il vaccino. - Dorian221190 : RT @GiusCandela: Sandra Milo finge un malore dopo aver fatto la seconda dose del vaccino a Un giorno da pecora. #ugdp - BaritaliaNews : Geppi Cucciari fuori di sé contro Sandra Milo le urla 'Brutta deficiente' - nojudgment__ : Ho sognato Sandra Milo che denuncia Dua Lipa per plagio, non sono mai stata più confusa in vita mia -