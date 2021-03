Salvini e i medici no vax: “Chi sono io per dir loro cosa devono fare?” | VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) cosa ne pensa Salvini dei medici no vax? Ieri il leader della Lega a Porta a Porta di fronte a una domanda diretta di Bruno Vespa sull’argomento si è contraddetto, prima spiegando che “assolutamente” i medici devono vaccinare ma poi aggiungendo una frase quanto meno ambigua. Ascoltate cosa dice il “Capitano” al minuto 4 circa nel VIDEO qui sotto: Vespa gli chiede se farà il vaccino e Salvini risponde: “Ci mancherebbe altro, io mi fido del mio medico e faccio quello che mi dice, quando prendo un aereo mi fido del pilota, quando vado dal dentista mi fido del dentista. Bisogna educare: io sono sempre contro gli obblighi. Ho sentito nei mesi passati liste di proscrizione, per chi non può, per chi non vuole…”. A questo punto il giornalista ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)ne pensadeino vax? Ieri il leader della Lega a Porta a Porta di fronte a una domanda diretta di Bruno Vespa sull’argomento si è contraddetto, prima spiegando che “assolutamente” ivaccinare ma poi aggiungendo una frase quanto meno ambigua. Ascoltatedice il “Capitano” al minuto 4 circa nelqui sotto: Vespa gli chiede se farà il vaccino erisponde: “Ci mancherebbe altro, io mi fido del mio medico e faccio quello che mi dice, quando prendo un aereo mi fido del pilota, quando vado dal dentista mi fido del dentista. Bisogna educare: iosempre contro gli obblighi. Ho sentito nei mesi passati liste di proscrizione, per chi non può, per chi non vuole…”. A questo punto il giornalista ...

