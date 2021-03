Ritardo Reddito di cittadinanza | calo di 110 mila assegni

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Grave la situazione per molte famiglie italiane in difficoltà. 110, per la precisione, il cuidiha subito un. DSU NON AGGIORNATA – Parliamo del mese di febbraio, dopo che ben 2,3 milioni di persone hanno dovuto presentare i documenti richiesti per conservare il beneficio. Il tutto entro una certa data, L'articolo