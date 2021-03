Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi annuncia: “Andremo a convivere” (Di venerdì 19 marzo 2021) I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip andranno a convivere molto presto. La rivelazione dell'ex Velino di Striscia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 19 marzo 2021) I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip andranno amolto presto. La rivelazione dell'ex Velino di Striscia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

fanpage : #Gfvip, la storia tra Giulia e Pierpaolo procede a gonfie vele, i due ex gieffini sono molto innamorati - GiuseppeporroIt : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli andranno a convivere? La rivelazione dell'ex velino: ecco cosa ha detto… - gstannx : RT @RadioSmeraldo: ?? PODCAST IN DIRETTA: Pierpaolo Pretelli | Intervista su @Spreaker #canale5 #gf #gfvip #musica #pierpaolopretelli #prele… - dtudoumpouco : RT @RadioSmeraldo: ?? PODCAST IN DIRETTA: Pierpaolo Pretelli | Intervista su @Spreaker #canale5 #gf #gfvip #musica #pierpaolopretelli #prele… - BlusSolam11 : RT @RadioSmeraldo: ?? PODCAST IN DIRETTA: Pierpaolo Pretelli | Intervista su @Spreaker #canale5 #gf #gfvip #musica #pierpaolopretelli #prele… -