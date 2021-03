**Pd: verso riconferma Benifei capodelegazione dem in Ue** (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Brando Benifei verso la riconferma da parte della delegazione dei parlamentari dem in Ue. Si apprende mentre è in corso la riunione con il segretario Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Brandolada parte della delegazione dei parlamentari dem in Ue. Si apprende mentre è in corso la riunione con il segretario Enrico Letta.

Advertising

CarloCalenda : Io non vi capisco. State in un partito che sembrate detestare e verso il quale esprimete continua ripugnanza. Ma pe… - GC15091963 : Per i 4 parlamentari verso il PD anche NO grazie - Franco32656300 : @RaffaelePizzati @Kaosantifa @danieledv79 @Sebla991 @nonsolopierina @Murzilli_Miche @alexa5313 @NatMarmo… - BlondMan68 : I senatori e deputati di ItaliaViva cominciano a subodorare di essere stati gabbati dal loro 'caro leader'. Io però… - Franco32656300 : I TORMENTI DEL GIOVANE RENZI #Renzi e i tormenti di Iv: 4 parlamentari verso il Pd e Matteo medita il passo di lat… -