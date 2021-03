Milano Digital Week, top events sabato 20 marzo (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Terza giornata sabato 20 marzo per la Milano Digital Week (fino al 21 marzo), la manifestazione promossa dal Comune di Milano - Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un'edizione completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'. La fabbrica del lavoro. Lo smartworking è sostenibile? - Alle 10 a cura di Fiom ( Sano come un pesce: Il Digitale Come Strumento di Terapia. Laboratorio d'arte Digitale - Alle 10.30 ( I lavori im/possibili - Alle 11 ( Un'alleanza per la mobilità sostenibile - Alle 11 a cura di NaturaSì ( Call me by your Meme - Alle 11.30 ( Il futuro del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Terza giornata20per la(fino al 21), la manifestazione promossa dal Comune di- Assessorato alla Trasformazionee e Servizi civici e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo. Un'edizione completamente online a tema 'Città Equa e Sostenibile'. La fabbrica del lavoro. Lo smartworking è sostenibile? - Alle 10 a cura di Fiom ( Sano come un pesce: Ile Come Strumento di Terapia. Laboratorio d'artee - Alle 10.30 ( I lavori im/possibili - Alle 11 ( Un'alleanza per la mobilità sostenibile - Alle 11 a cura di NaturaSì ( Call me by your Meme - Alle 11.30 ( Il futuro del ...

Corriere : «Nessuno escluso», Emergency e la tecnologia in campo per aiutare i nuovi poveri del Covid - confcoopbg : RT @GiuseppeGuerin1: Il video completo delle tavole rotonde di questa mattina nell’ambito della Milano Digital Week a #Bergamo 2021 https:/… - cciaabg : RT @GiuseppeGuerin1: Il video completo delle tavole rotonde di questa mattina nell’ambito della Milano Digital Week a #Bergamo 2021 https:/… - bizcommunityit : Ceo non bastava: Elon Musk si autoproclama «Technoking» di Tesla #CEO - GiovannaDiTroia : RT @francyungaro: .@Ldraimondo Direttore @asstel_it 'l'#alfabetizzazione #digitale deve partire sin dai primi anni #scolastici per rendere… -