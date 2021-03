Milan, Calabria si è operato al ginocchio sinistro: i tempi di recupero (Di venerdì 19 marzo 2021) Trenta giorni di stop per Davide Calabria. Come comunicato dal Milan, in una nota ufficiale, il terzino rossonero è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni. Dunque Calabria tornerà in campo per l’ultimo mese di campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Trenta giorni di stop per Davide. Come comunicato dal, in una nota ufficiale, il terzino rossonero è statoper risolvere la lesione del menisco mediale deldestro. L’intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Idisono stimati in 30 giorni. Dunquetornerà in campo per l’ultimo mese di campionato. SportFace.

