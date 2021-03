Masiello: “Finchè non c’è la matematica non siamo tranquilli. Oggi lucidi e bravi a soffrire” (Di sabato 20 marzo 2021) Andrea Masiello, difensore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria ottenuta al Tardini contro il Parma: “siamo partiti male, timorosi, sapevamo le difficoltà e va dato merito al Parma che è bravo tecnicamente, veloce. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, tenuto e ribaltato il risultato, siamo stati lucidi. Finché non c’è la matematica non siamo tranquilli e dobbiamo lottare ogni partita. Dobbiamo stare in campana fino alla fine, ora abbiamo delle partite importanti da affrontare e non dobbiamo abbassare la guardia perché dietro cominciano a vincere”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Andrea, difensore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria ottenuta al Tardini contro il Parma: “partiti male, timorosi, sapevamo le difficoltà e va dato merito al Parma che è bravo tecnicamente, veloce. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, tenuto e ribaltato il risultato,stati. Finché non c’è lanone dobbiamo lottare ogni partita. Dobbiamo stare in campana fino alla fine, ora abbiamo delle partite importanti da affrontare e non dobbiamo abbassare la guardia perché dietro cominciano a vincere”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

