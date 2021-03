In Europa più di un milione di persone sono morte di covid (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - L'Europa ha superato la soglia del milione di morti per covid. Secondo quanto riferito da Reuters, dall'inizio dell'epidemia sono almeno 37.221.978 i contagi e 1.000.062 i decessi. La regione europea, che comprende 51 Paesi, conta per circa il 35,5% delle vittime al mondo e 30,5% di tutti i casi. Finora sono state somministrate una media di 12 dosi di vaccino ogni 100 persone, molto indietro rispetto agli Usa (34). I nuovi casi in Italia sono 25.735 nelle ultime 24 ore, contro i 24.935 di giovedì. Con 364.822 tamponi eseguiti, 11 mila più di ieri: il tasso di positività è invariato al 7%. I decessi sono 386 (ieri 423), per un totale di 104.241 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in salita i ricoveri: le terapie intensive ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - L'ha superato la soglia deldi morti per. Secondo quanto riferito da Reuters, dall'inizio dell'epidemiaalmeno 37.221.978 i contagi e 1.000.062 i decessi. La regione europea, che comprende 51 Paesi, conta per circa il 35,5% delle vittime al mondo e 30,5% di tutti i casi. Finorastate somministrate una media di 12 dosi di vaccino ogni 100, molto indietro rispetto agli Usa (34). I nuovi casi in Italia25.735 nelle ultime 24 ore, contro i 24.935 di giovedì. Con 364.822 tamponi eseguiti, 11 mila più di ieri: il tasso di positività è invariato al 7%. I decessi386 (ieri 423), per un totale di 104.241 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in salita i ricoveri: le terapie intensive ...

Advertising

fleinaudi : #BuonaPagina 'Ma io difendo Ursula' @CottarelliCPI @repubblica ??Le accuse all'Europa sulla questione dei vaccini… - GoalItalia : 'In Europa si corre, da noi si va a terra per fermare il gioco' ?? L'accusa di Fabio Capello al calcio italiano, usc… - borghi_claudio : @DursiChristian @RaiPortaaPorta In UE stanno molto attenti ad andare contro al Consiglio d'Europa perchè sanno che… - sulsitodisimone : In Europa più di un milione di persone sono morte di covid - marialauraloi : RT @byoblu: L’Italia tra gli ultimi posti in Europa per finanziamenti all’istruzione, ora c’è chi invoca maggiori tagli. Uno dei settori pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa più WhatsApp e Instagram down nel pomeriggio. Il problema rientra dopo un'ora Disservizi in America ed Europa ma nessuna presa di posizione ufficiale (per ora) da Menlo Park. Attacco hacker o server ... hanno ripreso a funzionare due delle app più utilizzate, WhatsApp e Instagram,...

Allegri, dipende tutto dai programmi del Napoli. Le ultime Proverò ad osservare il suo comportamento: dovesse ordinare qualche espresso napoletano in più.' ... oltre un milione di morti in Europa

La Juventus è la squadra più tifata d’Italia, seguono Milan e Inter | Foto dei grafici Calcioblog.it Disservizi in America edma nessuna presa di posizione ufficiale (per ora) da Menlo Park. Attacco hacker o server ... hanno ripreso a funzionare due delle apputilizzate, WhatsApp e Instagram,...Proverò ad osservare il suo comportamento: dovesse ordinare qualche espresso napoletano in.' ... oltre un milione di morti in