Il ministero della Giustizia deve decidere quanto pagare per le intercettazioni (Di venerdì 19 marzo 2021) (foto: Getty Images)Per le intercettazioni telefoniche classiche si va da un minimo di 90 centesimi a un massimo di 2,42 euro al giorno per bersaglio. Per un trojan da installare sul telefonino per captare conversazioni e messaggi i costi passano da un minimo di 30 euro a un massimo di 120. Le intercettazioni ambientali audio possono costare fino a un massimo di 34,75 euro al giorno, più 10 euro al mese per una sim card 4G con traffico dati illimitati, un primo pacco di batterie gratis (dal successivo, si aggiungono al conto 48 centesimi al giorno) e serrature che vanno dai 950 ai 1.500 euro. Sono alcuni dei prezzi contenuti nella bozza del decreto con cui il ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, deve rivedere e razionalizzare le spese ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) (foto: Getty Images)Per letelefoniche classiche si va da un minimo di 90 centesimi a un massimo di 2,42 euro al giorno per bersaglio. Per un trojan da installare sul telefonino per captare conversazioni e messaggi i costi passano da un minimo di 30 euro a un massimo di 120. Leambientali audio possono costare fino a un massimo di 34,75 euro al giorno, più 10 euro al mese per una sim card 4G con traffico dati illimitati, un primo pacco di batterie gratis (dal successivo, si aggiungono al conto 48 centesimi al giorno) e serrature che vanno dai 950 ai 1.500 euro. Sono alcuni dei prezzi contenuti nella bozza del decreto con cui il, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze,rivedere e razionalizzare le spese ...

Ultime Notizie dalla rete : ministero della Simone Pierini 'È sicuro ed efficace'. L'atteso via libera è Più tardi il ministero della Salute ha precisato i dettagli sul piano di ripresa della somministrazione di AstraZeneca sostenendo come siano "venute meno le ragioni alla base del divieto d'uso in via ...

Ema, AstraZeneca non ha ucciso L'ingegnere ed esperto di modelli statistici Roberto Gerli si è dimesso dal Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute all'indomani della nomina. 'A seguito delle inattese e sorprendenti ...

Sandra Zampa continuerà suo impegno al ministero della Salute Quotidiano Sanità La scuola cresce dietro le sbarre In carcere arriva la tecnologia di Maria Nudi Diligenti e appassionati, con il loro profitto alzano il morale dei docenti nel momento degli scrutini. Sono i detenuti-studenti della casa di reclusione di via Pellegrini a lodarli con ...

"Obitorio, salme non isolate correttamente" Il Nas al Sant’Anna: prescrizioni alla direzione Controlli in tutta Italia. A Ferrara nessun illecito ma una segnalazione per il direttore sanitario di Cona. L’azienda: "Ci siamo subito adeguati" ...

