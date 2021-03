Il Libano sprofonda sempre di più nella crisi economica

(Di venerdì 19 marzo 2021) Problemi sociali, economici e politici, ai quali si aggiungono quelli sanitari. Ilsta progressivamente piombando nel caos più assoluto. In realtà è da almeno dall’estate scorsa che il piccolo stato mediorientale sta soffrendo le immani pene dell’inferno economico. Ma ora la situazione sta diventandopiù pericolosa. Il tessuto sociale del paese è già

Ultime Notizie dalla rete : Libano sprofonda

E così, ilnella deriva venezuelana. Lo scorso anno, dovette già dichiarare default su oltre 30 miliardi di bond in valuta estera e detenuti perlopiù banche locali e banca centrale. ..."L'Iraqnella crisi aperta decenni fa. Prima le guerre di Saddam Hussein, l'embargo ... La maggioranza dei cristiani è emigrata proprio in quel periodo verso, Giordania e Turchia, ...Prezzi alle stelle e lira al collasso. E il governo taglia i sussidi per difendere le riserve di dollari. Famiglie disperate e politica latitante.