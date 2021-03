I colori delle regioni dal 22 marzo

(Di venerdì 19 marzo 2021) . Molise e Sardegna in arancione. Lazio, Lombardia e Piemonte restano in rosso. ROMA – : l’Italia diventa sempre più arancione. La nuova ordinanza del ministro Speranza porterà a soli due cambi di zona rispetto alla scorsa settimana. La Sardegna dirà addio alla zona bianca e passerà direttamente in arancione (anche per l’eliminazione della fascia gialla fino al 6 aprile). I numeri, infatti, sono in risalita e si è deciso per nuove restrizioni. Il Molise, dopo due settimane in rosso, ritorna in arancione con numeri che dopo Pasqua dovrebbero portare l’intera regione in giallo. L’Italia sempre più arancione? Dal 29l’Italia potrebbe essere sempre più arancione. Se confermati questi numeri, la settimana di Pasqua potrebbe vedere il passaggio in arancione anche di Lazio e Provincia Autonoma di Trento. Ci sperano Marche e Puglia che hanno un indice Rt ...

In linea con quanto riportava ieri la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Quindi tornano i divieti e regole, dando per acquisite distanza e mascherine. Da lunedì 22 marzo il Molise torna in zona arancione, mentre la Toscana evita il passaggio in fascia rossa. Nessuna delle Regioni o province entrerà in zona gialla, come previsto dal nuovo decreto. Dopo i tanti passaggi in arancione e rosso della scorsa settimana, questo venerdì le ordinanze del ministero della Salute, Roberto Speranza, incidono meno sul cambio di colori delle Regioni.