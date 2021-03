Genoa | Marroccu | «Strootman un campione di grande caratura | come Astori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Francesco, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita con il Parma. Queste le sue parole Francesco, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita con il Parma. Queste le sue parole.– «Faccio questo lavoro da tanti anni ma non sono mai stato davanti ad unsino a quando non ho incontrato lui. Interagisce con umiltà con tutti noi. L’impatto al primo incontro è stata quella di un giocatore con un’altra levatura. L’unico altro è stato». BALLARDINI – «Con Ballardini ci siamo dati equilibri diversi. Oggi possiamo riconoscere quali sono i giocatori trainanti. Ha creato una spina dorsale e in settimana crea nuovi stimoli per tutti gli ...