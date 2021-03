“Farei di tutto per rivedere papà un’ultima volta” | Gianni ricorda suo padre | morto di Covid

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 marzo 2021)Zampino, 41enne di Torino, a marzo 2020 ha contratto il Coronavirus che lo ha costretto a un ricovero in ospedale nel reparto di terapia intensiva per 10 giorni (qui avevamo raccontato la sua storia). Anche ildi, Antonio Zampino, contrasse in virus e il 7 marzo fu ricoverato in ospedale. Le sue condizioni peggiorarono rapidamente, fino al decesso, avvenuto due giorni dopo. “Se potessi tornare indietro forse non porterei mioin ospedale.così, da solo, senza un ultimo saluto. In quei reparti non puoi sentire o vedere nessuno. Ho il rammarico di non aver preso il suo telefonino quel giorno, questo mi ha devastato perché èda solo. La famiglia quando sei in terapia intensiva è importantissima, si muore di solitudine e di ...