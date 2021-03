Facebook, Instagram e WhatsApp down: problemi in tutto il mondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Facebook, Instagram e WhatsApp sono down in tutto il mondo. Da questo pomeriggio alle 18:30 circa, infatti, arrivano segnalazioni di malfunzionamenti e problemi sulle tre app, tutte di proprietà di Mark Zuckerberg, in particolare per quanto riguarda il caricamento di foto, video e altri contenuti multimediali, come riporta anche la piattaforma downdetector. Molti altri non riescono neppure ad accedervi tramite log-in, non viene aggiornato il feed né le story. Su Twitter, intanto, impazza l’hashtag #Instagramdown, arrivato in cima alle tendenze, e gli utenti del social network si scatenano di fronte ai disagi che stanno riscontrando centinaia di migliaia di persone, anche in Italia. "Amo Twitter perché quando ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 19 marzo 2021)sonoinil. Da questo pomeriggio alle 18:30 circa, infatti, arrivano segnalazioni di malfunzionamenti esulle tre app, tutte di proprietà di Mark Zuckerberg, in particolare per quanto riguarda il caricamento di foto, video e altri contenuti multimediali, come riporta anche la piattaformadetector. Molti altri non riescono neppure ad accedervi tramite log-in, non viene aggiornato il feed né le story. Su Twitter, intanto, impazza l’hashtag #, arrivato in cima alle tendenze, e gli utenti del social network si scatenano di fronte ai disagi che stanno riscontrando centinaia di migliaia di persone, anche in Italia. "Amo Twitter perché quando ...

