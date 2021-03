Dl Sostegni, cosa ci sarà. Via al cdm (con 3 ore di ritardo). Il nodo è il «maxi condono» (Di venerdì 19 marzo 2021) In arrivo 32 miliardi finanziati in deficit, di cui 11 miliardi destinati alle imprese e ai professionisti, compresi gli stagionali, maggiormente danneggiati dalle chiusure. Quasi 5 miliardi per il piano vaccini Leggi su corriere (Di venerdì 19 marzo 2021) In arrivo 32 miliardi finanziati in deficit, di cui 11 miliardi destinati alle imprese e ai professionisti, compresi gli stagionali, maggiormente danneggiati dalle chiusure. Quasi 5 miliardi per il piano vaccini

Advertising

CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Consiglio dei ministri in stallo sui #Sostegni. Braccio di ferro tra #Draghi e Lega sulla cancellazione delle cartelle.… - gelonet75 : RT @LaNotiziaTweet: Consiglio dei ministri in stallo sui #Sostegni. Braccio di ferro tra #Draghi e Lega sulla cancellazione delle cartelle.… - IlMisantropo : Dai vaccini in farmacia agli aiuti alle imprese: tutte le misure del decreto sostegni - antoninobill : RT @LaNotiziaTweet: Consiglio dei ministri in stallo sui #Sostegni. Braccio di ferro tra #Draghi e Lega sulla cancellazione delle cartelle.… -