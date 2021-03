Disagio abitativo a Reggio Calabria, “Comune non garantisce diritto alla casa” (Di venerdì 19 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Ci ritroviamo nuovamente in piazza per manifestare un evidente disagio abitativo delle famiglie reggine. Negli ultimi sei anni non è cambiato nulla. L’Amministrazione comunale continua a non garantire il diritto alla casa e una politica degli alloggi popolari”. Così alla Dire il rappresentante dell’Osservatorio sul disagio abitativo di Reggio Calabria Giacomo Marino, presente oggi ad un sit-in di fronte il palazzo del Comune insieme a diverse famiglie in difficoltà. “Il settore del patrimonio edilizio è allo sbando totale – ha aggiunto – con poco personale. Ad oggi non abbiamo nessuna notizia in merito agli 11 milioni di euro previsti dal decreto Reggio, destinato all’acquisto di nuovi alloggi da assegnare agli aventi diritto, e ce ne sarebbe davvero bisogno. Da novembre del 2019 in Comune attende dal ministero delle Infrastrutture il definitivo assenso per l’utilizzo del finanziamento, e non ci sembra che il sindaco abbia sollecitato adeguatamente la risposta”. “Siamo preoccupati – conclude Marino – anche perché a breve, con lo sblocco degli sfratti, molte famiglie reggine saranno costrette ad andare in strada”. OLTRE 100 FAMIGLIE ATTENDONO ASSEGNAZIONE Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – “Ci ritroviamo nuovamente in piazza per manifestare un evidente disagio abitativo delle famiglie reggine. Negli ultimi sei anni non è cambiato nulla. L’Amministrazione comunale continua a non garantire il diritto alla casa e una politica degli alloggi popolari”. Così alla Dire il rappresentante dell’Osservatorio sul disagio abitativo di Reggio Calabria Giacomo Marino, presente oggi ad un sit-in di fronte il palazzo del Comune insieme a diverse famiglie in difficoltà. “Il settore del patrimonio edilizio è allo sbando totale – ha aggiunto – con poco personale. Ad oggi non abbiamo nessuna notizia in merito agli 11 milioni di euro previsti dal decreto Reggio, destinato all’acquisto di nuovi alloggi da assegnare agli aventi diritto, e ce ne sarebbe davvero bisogno. Da novembre del 2019 in Comune attende dal ministero delle Infrastrutture il definitivo assenso per l’utilizzo del finanziamento, e non ci sembra che il sindaco abbia sollecitato adeguatamente la risposta”. “Siamo preoccupati – conclude Marino – anche perché a breve, con lo sblocco degli sfratti, molte famiglie reggine saranno costrette ad andare in strada”. OLTRE 100 FAMIGLIE ATTENDONO ASSEGNAZIONE

