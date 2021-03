Dimartino | chi è Michela Forte | compagna del cantautore palermitano

(Di venerdì 19 marzo 2021) La vita privata di Antonio, a Sanremo con Colapesce: chi èdel. Quando sono saliti sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo, sono stati in molti a chiedersi chi fossero e da dove arrivassero. In realtà, Antonio, più semplicemente, e Colapesce di gavetta ne L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Beautif77413855 : RT @livingdaylights: ma la malinconia dell'album di colapesce dimartino angeli chi vi ha fatto del male chi devo menare - heyp4ola : RT @livingdaylights: ma la malinconia dell'album di colapesce dimartino angeli chi vi ha fatto del male chi devo menare - livingdaylights : ma la malinconia dell'album di colapesce dimartino angeli chi vi ha fatto del male chi devo menare - rosecIaire : Adesso non so chi ascoltare uff che fatica Måneskin? Ghemon? Colapesce-Dimartino? Senza dimenticare che domani matt… - raffamad81 : Sulla nuova versione del disco di Colapesce e Dimartino volevo dire che chi ha comprato la prima stampa se lo prend… -

Dal primo momento in cui ho ascoltato Musica leggerissima la prima sera a Sanremo, lo scorso 2 marzo, ne sono rimasta ossessionata. Era grande la sorpresa di trovare i miei amati Colapesce e Dimartino ...