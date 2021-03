Damiano dei Maneskin ha un flirt con la modella Giorgia Soleri? (Di sabato 20 marzo 2021) Damiano dei Maneskin sembrerebbe essere ufficialmente single, ma nel suo cuore potrebbe esserci un po’ di spazio per Giorgia Soleri, una bella ragazza romana che su Instagram ha oltre 100 mila follower e nella vita fa la modella. Ma facciamo un passo indietro e partiamo così. Damiano dei Maneskin su Instagram segue solo 57 persone fra cui moltissimi colleghi, un po’ di tatuatori e delle star internazionali come Miley Cyrus e Sia. Fra le 57 persone seguite da Damiano c’è anche Giorgia Soleri che non solo ricambia il follow, ma anche tutti i like che pure il frontman dei Maneskin le mette. Insomma, l’interesse sembrerebbe essere reciproco. E se per adesso vi ho solo dato indizi di routine, ecco ora ... Leggi su biccy (Di sabato 20 marzo 2021)deisembrerebbe essere ufficialmente single, ma nel suo cuore potrebbe esserci un po’ di spazio per, una bella ragazza romana che su Instagram ha oltre 100 mila follower e nella vita fa la. Ma facciamo un passo indietro e partiamo così.deisu Instagram segue solo 57 persone fra cui moltissimi colleghi, un po’ di tatuatori e delle star internazionali come Miley Cyrus e Sia. Fra le 57 persone seguite dac’è ancheche non solo ricambia il follow, ma anche tutti i like che pure il frontman deile mette. Insomma, l’interesse sembrerebbe essere reciproco. E se per adesso vi ho solo dato indizi di routine, ecco ora ...

