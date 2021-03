Covid: Draghi, 'non è momento di pensare a patto stabilità, regole non resteranno uguali' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Cosa è necessario quest'anno? Accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, dalla recessione. Questo è l'anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "C'è un'economia in recessione, circondata da altre economia in recessione a causa delle pandemia, non è il momento di pensare al patto di stabilità, alle regole che mi pare difficile che restino uguali dopo la situazione che si è creata. E' di oggi la notizia che la Germania ha chiesto un aumento del debito, la Francia e la Spagna lo hanno fatto. Questa è la politica economica da fare oggi". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Cosa è necessario quest'anno? Accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia, dalla recessione. Questo è l'anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa. "C'è un'economia in recessione, circondata da altre economia in recessione a causa delle pandemia, non è ildialdi, alleche mi pare difficile che restinodopo la situazione che si è creata. E' di oggi la notizia che la Germania ha chiesto un aumento del debito, la Francia e la Spagna lo hanno fatto. Questa è la politica economica da fare oggi".

