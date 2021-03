Chi ha già avuto il Covid dovrà ricevere una sola dose. Le risposte ai lettori (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Tirreno, grazie all'aiuto di esperti, risponde alle vostre domande sulla campagna di vaccinazione in Toscana. Scrivete a filodiretto@iltirreno.it Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Tirreno, grazie all'aiuto di esperti, risponde alle vostre domande sulla campagna di vaccinazione in Toscana. Scrivete a filodiretto@iltirreno.it

Ultime Notizie dalla rete : Chi già AstraZeneca, la Francia raccomanda il vaccino solo a over 55, Finlandia lo sospende C'è poi la questione dei francesi di oltre 55 anni che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, e che dovrebbero sottoporsi alla seconda dopo 12 settimane. Tra loro c'è per esempio ...

Akash Kumar, l'attacco di Valerio Scanu: "Mi ha insultato e bloccato" Il vincitore di Sanremo contro il nuovo naufrago de L'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi è appena iniziata ma è già chiaro chi sono i concorrenti che potrebbero regalarci drammi e catfight. Ieri sera Akash Kumar ha dichiarato di voler lasciare l'Honduras dopo le frecciatine di Tommaso Zorzi : " La mia Isola io ...

Vaccini, il caso dei magistrati: ecco chi sono i 5 accusati di avere saltato la fila Corriere della Sera