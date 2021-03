Among Us: la nuova mappa, The Airship, ha finalmente una data di uscita (Di venerdì 19 marzo 2021) C'è voluto un po', ma finalmente potremo mettere le mani su una nuova mappa per Among Us, dal titolo "The Airship". Il quadro, svelato durante gli scorsi Game Awards di dicembre, sarà disponibile gratuitamente dal 31 marzo e introduce nuove stanze, obiettivi e abilità di movimento, tra cui le scale. Consente, inoltre, ai giocatori di scegliere le proprie stanze di partenza. InnerSloth sperava di riuscire a lanciare questo aggiornamento decisamente prima, ma data la mole di lavoro che ha comportato e altri impedimenti, si è ridotta a dover attendere fine marzo. Non solo, difatti, si tratta del più grande aggiornamento al gioco di sempre, ma il team si è ritrovato a dover lavorare, in pochi membri, contemporaneamente alla mappa, al porting per Switch e al nuovo sistema ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021) C'è voluto un po', mapotremo mettere le mani su unaperUs, dal titolo "The". Il quadro, svelato durante gli scorsi Game Awards di dicembre, sarà disponibile gratuitamente dal 31 marzo e introduce nuove stanze, obiettivi e abilità di movimento, tra cui le scale. Consente, inoltre, ai giocatori di scegliere le proprie stanze di partenza. InnerSloth sperava di riuscire a lanciare questo aggiornamento decisamente prima, mala mole di lavoro che ha comportato e altri impedimenti, si è ridotta a dover attendere fine marzo. Non solo, difatti, si tratta del più grande aggiornamento al gioco di sempre, ma il team si è ritrovato a dover lavorare, in pochi membri, contemporaneamente alla, al porting per Switch e al nuovo sistema ...

Advertising

misteruplay2016 : Among Us: in arrivo la nuova mappa, The Airship, insieme a un nuovo sistema di account - FraLac1999 : - Stoupwhiff : Per molti imperscrutabile al pari di una domanda di Marzullo, per altri il più grande capolavoro della storia: Amon… - dlcompare_it : Among Us dimostra che un piccolo studio può realizzare grandi cose con una buona idea e una corretta esecuzione. La… - gamescore_it : Among Us, la nuova mappa Airship è in arrivo a fine mese! - -