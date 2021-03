America’s Cup, Max Sirena: “Voglio confermare Spithill e Bruni. NZ-Ineos? Sarebbe una pagliacciata” (Di venerdì 19 marzo 2021) Luna Rossa non è riuscita a conquistare la America’s Cup, ma ha tenuto testa a Team New Zealand e ha fatto sognare l’Italia per tutto l’inverno. Dopo aver travolto American Magic e Ineos Uk durante la Prada Cup, l’equipaggio tricolore ha saputo battagliare con i Kiwi nel match race che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli si è portato in vantaggio per 3-2 contro i padroni di casa nella baia di Auckland, poi qualche errore e la velocità spaventosa di Te Rehutai hanno permesso al Defender di infilare un parziale di 5-0 e mantenere la Vecchia Brocca nel Golfo di Hauraki. Lo skipper Max Sirena ha un grosso dispiacere, come dichiara in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Non essere riuscito a consegnare la coppa nelle mani di Bertelli, rimasto in Italia. Per me, è un ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Luna Rossa non è riuscita a conquistare laCup, ma ha tenuto testa a Team New Zealand e ha fatto sognare l’Italia per tutto l’inverno. Dopo aver travolto American Magic eUk durante la Prada Cup, l’equipaggio tricolore ha saputo battagliare con i Kiwi nel match race che ha messo in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli si è portato in vantaggio per 3-2 contro i padroni di casa nella baia di Auckland, poi qualche errore e la velocità spaventosa di Te Rehutai hanno permesso al Defender di infilare un parziale di 5-0 e mantenere la Vecchia Brocca nel Golfo di Hauraki. Lo skipper Maxha un grosso dispiacere, come dichiara in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Non essere riuscito a consegnare la coppa nelle mani di Bertelli, rimasto in Italia. Per me, è un ...

