All'Irbm di Pomezia 100 ricercatori e dipendenti si vaccinano con AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo hanno voluto fare a favore di telecamere per fugare ogni dubbio e fare chiarezza. Ma il direttore DI Lorenzo ammette: serve tempo per recuperare Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 marzo 2021) Lo hanno voluto fare a favore di telecamere per fugare ogni dubbio e fare chiarezza. Ma il direttore DI Lorenzo ammette: serve tempo per recuperare

Advertising

Agenzia_Dire : #Astrazeneca, dopo ok #Aifa all’Irbm Pomezia #vaccino ai dipendenti per dare l’esempio. - Notiziedi_it : Astrazeneca, dopo ok Aifa all’Irbm Pomezia vaccino ai dipendenti per dare l’esempio - ZurloNicola : RT @dr_perrotta: @boninisyzidanes @DarioBressanini Un lotto di 3000 dosi utilizzate per il trial, per fare prima, furono commissionate all'… - dr_perrotta : @boninisyzidanes @DarioBressanini Un lotto di 3000 dosi utilizzate per il trial, per fare prima, furono commissiona… -