Albano, Romina Power fa una confessione sul suo passato e dice del marito: "lui ha sempre saputo e non …" (Di venerdì 19 marzo 2021) Albano e Romina Power non sono più una coppia ma, ogni volta che si parla di loro, i fans continuano a sognare che, prima o poi possano tornare insieme. Tra i due , dopo l'incredibile storia d'amore che hanno vissuto è difficile credere che non ci sia più nulla anche perché, spesso, si lanciano frecciatine che fanno sperare sempre che la famiglia si possa riformare. Ma ormai Albano è impegnato con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido e la loro unione, a dispetto di tutti i detrattori, sembra davvero solida. Avevano anche pensato di sposarsi ma poi pare che l'intervento di Yari, il figlio di Albano e Romina, sia stato determinate per far decidere che non era il caso di formalizzare la loro unione. Infatti, Yari è sempre stato ...

