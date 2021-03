Alba Parietti in drag canta per Marcella Bella (ma lei non la riconosce!) (Di sabato 20 marzo 2021) Alba Parietti è stata fra le ospiti della seconda puntata di Canzone Segreta, show senza un apparente senso logico condotto dalla bravissima Serena Rossi che, ogni settimana, ospita dei vip che assistono ad esibizioni canore di altri vip loro amici. Lo so, non ha senso. La protagonista in questo blocco è stata Marcella Bella che ha ricevuto come sorpresa proprio una performance canora dell’amica Alba Parietti che, in drag, ha intonato Nessuno Mai. Una performance a tinte LGBT perché la Parietti è stata anticipata dal duo delle Karma B che a loro volta si sono esibite in Aria. La parte più Bella di tutto questo siparietto è quando Marcella Bella si è avvicinata ad Alba Paritti e – con ... Leggi su biccy (Di sabato 20 marzo 2021)è stata fra le ospiti della seconda puntata di Canzone Segreta, show senza un apparente senso logico condotto dalla bravissima Serena Rossi che, ogni settimana, ospita dei vip che assistono ad esibizioni canore di altri vip loro amici. Lo so, non ha senso. La protagonista in questo blocco è statache ha ricevuto come sorpresa proprio una performance canora dell’amicache, in, ha intonato Nessuno Mai. Una performance a tinte LGBT perché laè stata anticipata dal duo delle Karma B che a loro volta si sono esibite in Aria. La parte piùdi tutto questo siparietto è quandosi è avvicinata adParitti e – con ...

