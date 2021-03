AIC | Immobile nella TOP XI | «Una grande soddisfazione | è merito dei compagni»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Durante la cerimonia del Gran Galà del Calcio Aic, è stato premiatocome miglior attaccante. Ecco le sue parole, durante la consegna Tanta Lazio in questa edizione del Gran Galà del Calcio AIC. A ricevere il premio di miglior attaccante è, ecco le sue parole nel momento della consegna. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24 «Una. Voglio condividerla coi mieiche mi hanno messocondizione di battere il record di Higuain dei 36 gol, do buona parte dela loro». Leggi su Calcionews24.com

Un'edizione, quella del Gran Galà, condizionata come tutto il mondo sportivo, dalle ... In attacco Paulo Dybala, Ciroe Cristiano Ronaldo. Tanta Juve, invece, nella Top 11 femminile. In ...Ringrazio l'e tutti i colleghi. Mi mancate molto, con l'Atalanta ho vissuto una stagione ... Alejandro Gomez (Atalanta)* , Luis Alberto (Lazio) ATTACCANTI Paulo Dybala (Juventus), Ciro(...TOP-11 AIC Serie A stagione 2020/21 (4-3-3): Donnarumma; Gosens, de Vrij, Bonucci, Theo Hernandez; Barella, Gomez, Luis Alberto; Dybala, Immobile, Ronaldo. Se vuoi sapere di più sul Napoli tieniti sem ...MILANO. – Juventus e Atalanta grandi protagoniste del Gran Galà del Calcio Aic. Cristiano Ronaldo, per il secondo anno consecutivo, vince il titolo di Calciatore dell’anno, l’attaccante bianconera Cri ...