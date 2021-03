Accoltellata al collo da un uomo | ricoverata e operata all' Ospedale del Mare

Advertising

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Accoltellata al collo dal coinquilino, donna ricoverata all'Ospedale del Mare - NapoliToday : #Cronaca Accoltellata al collo dal coinquilino, donna ricoverata all'Ospedale del Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellata collo

al Vasto - VIDEO Alcuni testimoni hanno raccontato di come sia stata aggredita dall'... È quindi uscita dal palazzo stringendosi le mani alper tenersi la ferita, mentre perdeva ...... gli inquirenti hanno dichiarato che la donna è statada un coinquilino mentre ... riversandosi in strada con una ferita aperta sul. A questo punto, è stata soccorsa dai passanti che ...Ha colpito la madre al collo con un grosso coltello da cucina e poi è fuggita di casa. E' accaduto oggi in un comune della provincia di Pavia. (ANSA) ...Ha colpito la madre al collo con un grosso coltello da cucina e poi è fuggita di casa. E' accaduto oggi in un comune della provincia di Pavia. La ragazzina, poco più che 14enne, è stata rintracciata ...